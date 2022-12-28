Від ЄС та МВФ було не так багато допомоги: Сергій Марченко пояснив чому

Весь рік міністерство фінансів працює на пошук джерел наповнення бюджету. Цього року вдалося отримати достатньо коштів на нагальні потреби.

Які є очікування на наступний рік та чи вдасться покращити ситуацію, розповів в інтерв'ю міністр фінансів України Сергій Марченко.

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На що йде держбюджет

Левова доля усіх витрат йде на фінансування ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення видатки на армію збільшилися у 6 разів і наразі досягли майже половини бюджету або 31,7% ВВП. При цьому потрібно фінансувати й решту виплат.

Завдяки міжнародній допомозі Україна змогла здійснювати їх цього року і готова продовжити вести оборонні дії у наступному. ЄС та США анонсували щонайменше 32 мільярди доларів допомоги у наступному році.

Чи готові ми весь рік вести військову кампанію? Так, готові. У нас в бюджеті фактично закладено показники, які саме про це й говорять. Звичайно, може бути різної форми інтенсивності військова кампанія. Але коли ми планували бюджет на 2023 рік, найбільш імовірним сценарієм було продовження війни,

– каже Сергій Марченко.

Чому ЄС затягували надання допомоги

Протягом усього року політики у ЄС та США приймали рішення про виділення Україні допомоги. Проте надходили обіцяні кошти з великими затримками. Так ставалося через складнощі фінансових механізмів надання допомоги, адже для виділення коштів потрібно одноголосне рішення усіх 27 країн-членів.

Ви зараз запитуєте, чому кошти надходили нерівномірно? Відповідь дуже проста. Західні країни не планували давати Україні кошти, а приймали ці рішення з коліс. Вони змінювали власні бюджети й знаходили рішення всередині бюджетних періодів і це дорого коштує,

– пояснює міністр.

Країни G7 хочуть більшої залученості МВФ

За словами міністра фінансів, це ключовий меседж, який зараз лунає від західних партнерів України. У 2022 році з цим були певні складнощі, зокрема через те, що до організації входить Росія. Окрім того, в МВФ не мали чітких механізмів виділення допомоги для країни, яка знаходиться у стані війни.

У керівництва МВФ досить непроста задача, як з точки зору знаходження консенсусу всіх країн стосовно України, так і з точки зору техніки й підготовки документів. Тобто програма має дати нам необхідні важелі, щоб ми вийшли в прийнятний в розумінні високого рівня світових експертів МВФ рівень боргу стосовно ВВП, рівня дефіциту, інфляції і так далі. Це досить складна механіка,

– пояснює Сергій Марченко.

Нещодавно МВФ почав нову моніторингову програму в Україні, яка спрямована на посилення української економіки. По її завершенню через 3 місяці будуть створені передумови для отримання фінансової допомоги.

Наступного року Україна очолює керуючу раду Світового банку і МВФ. На думку Сергія Марченка, це є вікном додаткових можливостей у питанні відстоювання позицій країни.

Чи можна говорити про додаткові якісь можливості? Я думаю, що так, і ми це питання зараз активно вивчаємо. У мене є велика зацікавленість скористатися цією унікальною нагодою, щоб сформувати порядок денний такий, який потрібен Україні, – зазначив міністр фінансів.

Сергій Марченко також додав, що окрім США, ЄС та міжнародних фінансових організацій, Україна може враховувати й пропрацьовувати можливості отримання допомоги від інших країн.

Нагадаємо, міністр розповідав про фінансування відновлення Донбасу по закінченню війни.