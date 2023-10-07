Передали понад 1% ВВП: які країни найбільше допомагають Україні

Багато країн надають Україні велику кількість допомоги, зокрема, військової. Після повномасштабного вторгнення Росії найбільше допомоги наша держава отримала від Норвегії та країн Балтії.

Загалом США надали українцям підтримки на приблизно 113 мільярдів доларів. Водночас Європа за цей час допомогла Україні на 85, 1 мільярд доларів.

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Статистика спростовує заяви республіканців

Зазначається, що чимало європейських країн надали Україні більшу підтримку, аніж США. Внесок Штатів у допомогу нашій країні склав 0,3% від власного ВВП. А Норвегія, Литва, Естонія та Латвія спрямовують на допомогу Україні понад 1% ВВП.

Окремі республіканці заявляли, що підтримка України нібито "підриває економіку США". Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман підкреслив, що ця статистика повністю спростовує такі заяви.

Допомога Україні відносно ВВП / інфографіка: CNN

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