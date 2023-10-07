Передали понад 1% ВВП: які країни найбільше допомагають Україні
Джерело:CNN
Багато країн надають Україні велику кількість допомоги, зокрема, військової. Після повномасштабного вторгнення Росії найбільше допомоги наша держава отримала від Норвегії та країн Балтії.
Загалом США надали українцям підтримки на приблизно 113 мільярдів доларів. Водночас Європа за цей час допомогла Україні на 85, 1 мільярд доларів.
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Статистика спростовує заяви республіканців
Зазначається, що чимало європейських країн надали Україні більшу підтримку, аніж США. Внесок Штатів у допомогу нашій країні склав 0,3% від власного ВВП. А Норвегія, Литва, Естонія та Латвія спрямовують на допомогу Україні понад 1% ВВП.
Окремі республіканці заявляли, що підтримка України нібито "підриває економіку США". Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман підкреслив, що ця статистика повністю спростовує такі заяви.
Допомога Україні відносно ВВП / інфографіка: CNN
Допомога Україні: останні новини
- Видання Reuters з посиланням на американських посадовців написало, що у США продовжують опановувати кошти, які були виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку, коли відбулось завищення вартості раніше поставленої зброї. Попри проблеми в Конгресі Штати можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на приблизно 200 мільйонів доларів.
- Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall уклав угоду про постачання Україні нової партії розвідувальних систем SurveilSpire, які ефективні у боротьбі з дронами. Доставка систем в Україну уже розпочалась. Зазначається, що замовлення оплатив уряд Німеччини.
- Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, мовиться про понад 40 мільйонів доларів для ООН та благодійних організацій, які надають різноманітну допомогу. Також наша держава отримає понад 12 мільйонів доларів для енергетичної сфери. Крім того, британці виділили гарантію за кредитом у розмірі 500 мільйонів доларів, які дозволять Україні забезпечити життєво необхідні виплати взимку 2023 – 2024 років.