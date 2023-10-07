Загалом США надали українцям підтримки на приблизно 113 мільярдів доларів. Водночас Європа за цей час допомогла Україні на 85, 1 мільярд доларів.

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Статистика спростовує заяви республіканців

Зазначається, що чимало європейських країн надали Україні більшу підтримку, аніж США. Внесок Штатів у допомогу нашій країні склав 0,3% від власного ВВП. А Норвегія, Литва, Естонія та Латвія спрямовують на допомогу Україні понад 1% ВВП.

Окремі республіканці заявляли, що підтримка України нібито "підриває економіку США". Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман підкреслив, що ця статистика повністю спростовує такі заяви.

Допомога Україні відносно ВВП / інфографіка: CNN

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