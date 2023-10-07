В целом США предоставили украинцам поддержки примерно на 113 миллиардов долларов. В то же время Европа за это время помогла Украине на 85, 1 миллиарда долларов.
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Статистика опровергает заявления республиканцев
Отмечается, что многие европейские страны оказали Украине большую поддержку, чем США. Вклад Штатов в помощь нашей стране составил 0,3% собственного ВВП. Норвегия, Литва, Эстония и Латвия направляют на помощь Украине более 1% ВВП.
Отдельные республиканцы заявляли, что поддержка Украины якобы "подрывает экономику США". Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман подчеркнул, что эта статистика полностью опровергает подобные заявления.
Помощь Украине относительно ВВП / инфографика: CNN
Помощь Украине: последние новости
- Издание Reuters со ссылкой на американских чиновников написало, что в США продолжают овладевать средствами, обнаруженными из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки, когда произошло завышение стоимости ранее поставленного оружия. Несмотря на проблемы в Конгрессе Штаты могут объявить новый пакет военной помощи Украине на около 200 миллионов долларов.
- Немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн Rheinmetall заключил соглашение о поставках Украине новой партии разведывательных систем SurveilSpire, которые эффективны в борьбе с дронами. Доставка систем в Украину уже началась. Отмечается, что заказ оплатило правительство Германии.
- Правительство Великобритании объявило о новом пакете помощи Украине. В частности, речь идет о более чем 40 миллионах долларов для ООН и благотворительных организаций, оказывающих разнообразную помощь. Также наше государство получит более 12 миллионов долларов для энергетической сферы. Кроме того, британцы выделили гарантию по кредиту в размере 500 миллионов долларов, которые позволят Украине обеспечить жизненно необходимые выплаты зимой 2023 – 2024 годов.