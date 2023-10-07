В целом США предоставили украинцам поддержки примерно на 113 миллиардов долларов. В то же время Европа за это время помогла Украине на 85, 1 миллиарда долларов.

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Статистика опровергает заявления республиканцев

Отмечается, что многие европейские страны оказали Украине большую поддержку, чем США. Вклад Штатов в помощь нашей стране составил 0,3% собственного ВВП. Норвегия, Литва, Эстония и Латвия направляют на помощь Украине более 1% ВВП.

Отдельные республиканцы заявляли, что поддержка Украины якобы "подрывает экономику США". Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман подчеркнул, что эта статистика полностью опровергает подобные заявления.

Помощь Украине относительно ВВП / инфографика: CNN

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