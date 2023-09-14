Нова грошова допомога для українців: хто отримає 1 500 гривень
Джерело:Миколаївська міська рада
ООН запроваджує нові грошові виплати для українців. Для отримання коштів необхідно заповнити спеціальну заявку і підтвердити право на соціальну допомогу.
Кому нададуть грошову допомогу
Миколаївська міськрада у співпраці з ООН запровадили грошову допомогу для малозабезпечених громадян та багатодітних сімей. Кошти будуть доступні виключно для жителів Миколаївщини.
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Соціальна виплата надаватиметься щомісяця у розмірі 1 500 гривень на кожного члена родини. Кошти почнуть виплачувати, починаючи з цього тижня. Загалом, надавати допомогу громадянам планують протягом наступних 4 місяців. Документи для оформлення виплат приймаються у міських територіальних центрах соціального обслуговування.
Яку ще допомогу від ООН отримують українці
- Доплата для пенсіонерів
Пенсіонери на визначених урядом територіях можуть отримати доплату. Надбавка надається при умові, що пенсійні виплати громадянина, менш як 3 000 гривень і рівна різниці між цією сумою і розміром пенсії.
Тобто, якщо ви отримуєте 2 500 гривень, ваша доплата – 500 гривень.
- Допомога під час опалювального сезону
В ООН вирішили допомогти українцям легше пережити наступну зиму. Допомога надаватиметься адресно. За ці кошти мають відбутися ремонтні роботи або ж забезпечення громадян необхідними засобами для опалення. Йдеться про жителів прифронтових територій.
- Виплати для колишніх переселенців
Громадяни, які повернулися з-за кордону або з інших областей України на небезпечні (прифронтові) території мають право отримати грошову допомогу від ООН, за умови, що інші міжнародні виплати, вони не отримували. До уваги береться і сукупний дохід родини, який не має перевищувати 5 400 гривень.Зауважте! Українці, що стали вимушеними внутрішніми переселенцями, можуть отримати виплати у розмірі 2 000 гривень – дорослі, 3 000 гривень – діти та громадяни з інвалідністю. Як тільки особа повертається, на її місце проживання, грошова допомога анулюється, оскільки статус ВПО не є дійсним.