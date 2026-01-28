Україна отримає новий пакет підтримки: куди підуть мільйони від Литви

Україна отримає від Литви понад 14,5 мільйона євро на відбудову інфраструктури, понівеченої російськими обстрілами. Відповідне рішення уряд країни схвалив на своєму засіданні у середу, 28 січня.

Куди спрямують допомогу Литви?

Кошти підуть на реалізацію чотирьох проєктів, спрямованих на відновлення та реконструкцію України, передає 24 Канал з посиланням на LRT.

Участь Литви у відбудові України дуже важлива для всіх нас. Приємно бачити, що Литва робить дедалі більший внесок через конкретні проєкти й рішення,

– заявила країни Інга Ругінене.

За словами заступника міністра закордонних справ Відмантаса Вербицькаса, кошти спрямують насамперед на проєкти в освітній галузі:

Проєкт "Українські школи майбутнього"

На перший його етап виділять 5 мільйонів євро. На цьому етапі планують створення проєкту та будівництво підземного укриття для школи в Житомирі. Його зведуть на місці російської атаки 2023 року. А загалом проєкт передбачає будівництво багатофункціонального освітнього центру з дитсадком, ліцеєм, укриттям і спортивним комплексом.

Проєкт "Діти понад усе. Захист майбутнього України"

На його реалізацію виділять 5 мільйонів євро. Проєкт має забезпечити потребам дітей, які постраждали від війни, зокрема тих, кого вдалося повернути з Росії чи окупованих територій.

У його межах планують реконструювати дитячий будинок у Боярці та переобладнати його під центр роботи з повернутими дітьми та їхніми родинами. До того ж в Ірпені встановлять 10 модульних будівель для тимчасового проживання, а у Львові створять центр дитячої реабілітації та психічного здоров’я.

Проєкт реконструкції школи "Зелений гай" у Миколаєві

На другий етап проєкту виділять майже 4 мільйони євро. Він передбачає будівництво нової школи з укриттям. Очікується, що на реалізацію знадобиться два роки.

Модернізація лабораторії у Полтаві

Окремо 800 тисяч євро Литва виділяє на модернізацію обладнання ДНК-лабораторії в Полтаві. Це допоможе збільшити кількість досліджень до тисячі на місяць і покращити умови роботи спеціалістів.

Яку ще допомогу надала Литва?

Нещодавно Литва також передала Україні 90 електрогенераторів для підтримки енергосистеми, яка постраждала від російських обстрілів. Загальна вартість обладнання перевищує 2 мільйони євро.

У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло – електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною,

– заявив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Допомога спрямована на забезпечення безперебійної роботи теплопостачання, електромереж і критичної інфраструктури.

Що відомо про відбудову України?