Україна отримає новий пакет підтримки: куди підуть мільйони від Литви
- Литва надасть Україні допомогу у понад 14,5 мільйона євро для відновлення інфраструктури, зруйнованої через російські обстріли, зокрема на проєкти в освітній галузі.
- Кошти підуть на проєкти, такі як "Українські школи майбутнього" в Житомирі, "Діти понад усе" з реконструкцією дитячого будинку в Боярці, реконструкцію школи "Зелений гай" у Миколаєві та модернізацію ДНК-лабораторії в Полтаві.
Україна отримає від Литви понад 14,5 мільйона євро на відбудову інфраструктури, понівеченої російськими обстрілами. Відповідне рішення уряд країни схвалив на своєму засіданні у середу, 28 січня.
Куди спрямують допомогу Литви?
Кошти підуть на реалізацію чотирьох проєктів, спрямованих на відновлення та реконструкцію України, передає 24 Канал з посиланням на LRT.
Дивіться також План процвітання для України: ЗМІ розкрили суму коштів, яку хочуть залучити США та ЄС
Участь Литви у відбудові України дуже важлива для всіх нас. Приємно бачити, що Литва робить дедалі більший внесок через конкретні проєкти й рішення,
– заявила країни Інга Ругінене.
За словами заступника міністра закордонних справ Відмантаса Вербицькаса, кошти спрямують насамперед на проєкти в освітній галузі:
- Проєкт "Українські школи майбутнього"
На перший його етап виділять 5 мільйонів євро. На цьому етапі планують створення проєкту та будівництво підземного укриття для школи в Житомирі. Його зведуть на місці російської атаки 2023 року. А загалом проєкт передбачає будівництво багатофункціонального освітнього центру з дитсадком, ліцеєм, укриттям і спортивним комплексом.
- Проєкт "Діти понад усе. Захист майбутнього України"
На його реалізацію виділять 5 мільйонів євро. Проєкт має забезпечити потребам дітей, які постраждали від війни, зокрема тих, кого вдалося повернути з Росії чи окупованих територій.
У його межах планують реконструювати дитячий будинок у Боярці та переобладнати його під центр роботи з повернутими дітьми та їхніми родинами. До того ж в Ірпені встановлять 10 модульних будівель для тимчасового проживання, а у Львові створять центр дитячої реабілітації та психічного здоров’я.
- Проєкт реконструкції школи "Зелений гай" у Миколаєві
На другий етап проєкту виділять майже 4 мільйони євро. Він передбачає будівництво нової школи з укриттям. Очікується, що на реалізацію знадобиться два роки.
- Модернізація лабораторії у Полтаві
Окремо 800 тисяч євро Литва виділяє на модернізацію обладнання ДНК-лабораторії в Полтаві. Це допоможе збільшити кількість досліджень до тисячі на місяць і покращити умови роботи спеціалістів.
Яку ще допомогу надала Литва?
Нещодавно Литва також передала Україні 90 електрогенераторів для підтримки енергосистеми, яка постраждала від російських обстрілів. Загальна вартість обладнання перевищує 2 мільйони євро.
У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло – електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною,
– заявив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.
Допомога спрямована на забезпечення безперебійної роботи теплопостачання, електромереж і критичної інфраструктури.
Що відомо про відбудову України?
За результатами спільної "Швидкої оцінки збитків і потреб на відновлення" (RDNA3), яку провели уряд України та Світовий банк, станом на лютий 2025 року загальна вартість відбудови країни на найближче десятиліття оцінювалася у 524 мільярди доларів. Це лише базовий орієнтир, адже масштаби руйнувань продовжують зростати.
У листопаді Світовий банк розпочав новий етап щорічної оцінки втрат. Оновлені дані мають оприлюднити скоро, і вони, ймовірно, покажуть ще більші потреби у фінансуванні відновлення.
Паралельно в Міністерстві розвитку громад і територій готують Фонд відбудови – механізм, який має стати основою всієї системи відновлення країни. За оцінками відомства, нинішні масштаби руйнувань в Україні вже вдесятеро перевищують рівень знищень у секторі Гази. Наразі пошкоджено або зруйновано близько 13% всього житлового фонду держави.