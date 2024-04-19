Україна потребує понад 40 мільярдів доларів: на що спрямують ці кошти

Україна дотепер перебуває у складному становищі. Український держбюджет потребує додаткового фінансування.

Яка підтримка потрібна Україні від МВФ

Директор-виконавець МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що цьогоріч Україна потребує зовнішнього фінансування на суму 42 мільярди доларів. Це пов'язано з продовженням військової агресії Росії.

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Крісталіна Георгієва Директор-виконавець Міжнародного валютного фонду Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки.

Георгієва наголосила, що світова спільнота підтримує Україну зараз і буде це робити далі. Щобільше, українська сторона і надалі отримуватиме матеріальну підтримку.

Яку підтримку отримає Україна у 2024 році

Торік у березні була затверджена угода за Програмою розширеного фінансування (EFF). Сума допомоги за цим договором становить 15,6 мільярда доларів.

США дотепер розглядають пакет допомоги для України. Голосування про прийняття пакету допомоги відбудеться 20 квітня.

Цьогоріч МВФ також готується надати Україні фінансову допомогу. Очікуваний розмір підтримки складає 5,4 мільярда доларів.