Яку суму назвали у МВФ

Крісталіна Георгієва вважає, що Україні нині потрібно 42 мільярди доларів.

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Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки,

– сказала вона.

Нагадаємо! В кінці березня 2023 року була схвалена Угода України за Програмою розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. Україна має політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 мільярдів доларів до 2027 року. У 2024 році Україна може отримати від МВФ 5,4 мільярда доларів.

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