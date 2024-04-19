Яку суму назвали у МВФ

Крісталіна Георгієва вважає, що Україні нині потрібно 42 мільярди доларів.

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Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки,
– сказала вона.

Що відомо про заморожені російські активи

  • Україна може претендувати на заморожені російські активи, які перебувають у різних країнах світу. Загальний обсяг становить 280 мільярдів доларів, з них у Європі – 210 мільярдів доларів, у США – від 5 до 8 мільярдів доларів, а в Японії – приблизно 34 мільярдів доларів.
  • Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс оголосив про активне обговорення в ЄС можливості передачі Україні заморожених російських активів, щоб покрити шкоду, завдану військовими діями Росії.
  • Водночас деякі представники ЄС вважають, що Україна нині має отримувати саме прибуток від заморожених російських активів. Про передання основної суми поки що не йдеться.