Какую сумму назвали в МВФ
Кристалина Георгиева считает, что Украине сейчас нужно 42 миллиарда долларов.
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Глобальная поддержка Украины остается твердой. Однако, войну России против Украины нужно прекратить, это человеческая трагедия и препятствие для перспектив роста мировой экономики,
– сказала она.
Что известно о замороженных российских активах
- Украина может претендовать на замороженные российские активы, которые находятся в разных странах мира. Общий объем составляет 280 миллиардов долларов, из них в Европе – 210 миллиардов долларов, в США – от 5 до 8 миллиардов долларов, а в Японии – примерно 34 миллиардов долларов.
- Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявил об активном обсуждении в ЕС возможности передачи Украине замороженных российских активов, чтобы покрыть ущерб, нанесенный военными действиями России.
- В то же время некоторые представители ЕС считают, что Украина сейчас должна получать именно прибыль от замороженных российских активов. О передаче основной суммы пока речь не идет.