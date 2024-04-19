Какую сумму назвали в МВФ

Кристалина Георгиева считает, что Украине сейчас нужно 42 миллиарда долларов.

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Глобальная поддержка Украины остается твердой. Однако, войну России против Украины нужно прекратить, это человеческая трагедия и препятствие для перспектив роста мировой экономики,

– сказала она.

Напомним! В конце марта 2023 года было одобрено Соглашение Украины по Программе расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. Украина имеет политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 миллиардов долларов до 2027 года. В 2024 году Украина может получить от МВФ 5,4 миллиарда долларов.

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