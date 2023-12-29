Україна має згенерувати внутрішні надходження: чи збільшить МВФ фінансування за потреби

У голови європейського департаменту МВФ Альфреда Кеммера спитали про те, чи готові донори ще збільшити підтримку Україні, якщо через війну виникнуть додаткові видатки. Його відповідь була однозначною.

Чи збільшать донори допомогу

Альфред Кеммер в інтерв'ю для Голосу Америки пояснив, що у МВФ очікують аби в Україні генерувалися внутрішні надходження.

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Альфред Кеммер Голова Європейського департаменту МВФ Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження, але крім цього – є Національна стратегія доходів, щоб отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу. Це також важливо, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.

Також він додав, що приватному сектору країни необхідно створити середовище, яке дозволить отримувати податки та фінансувати видатки.

Як довго Україна протримається без великих траншів допомоги

Також Альфред Кеммер розповів, що для України важливо вчасно отримувати макрофінансову допомогу. У 2023 році проблем із цим не було.

Щодо обговорень з великих пакетів допомоги у США та ЄС, я маю сказати, що це відбувається в рамках бюджетних процесів, в яких завжди можуть виникнути певні складнощі. Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо,

– сказав він.

До слова уже в І кварталі 2024 року Україна може отримати черговий пакет фінансової допомоги від західних партнерів.