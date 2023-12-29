Увеличат ли доноры помощь

Альфред Кэммер в интервью для Голоса Америки объяснил, что в МВФ ожидают, чтобы в Украине генерировались внутренние поступления.

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Альфред Кеммер Глава Европейского департамента МВФ Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления, но кроме этого – есть Национальная стратегия доходов, чтобы получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени. Это также важно, чтобы построить современное государство, а современное государство нуждается в инвестициях.

Также он добавил, что частному сектору страны необходимо создать среду, позволяющую получать налоги и финансировать расходы.

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Также Альфред Кеммер рассказал, что для Украины важно вовремя получать макрофинансовая помощь. В 2023 году проблем с этим не было.

Относительно обсуждений крупных пакетов помощи в США и ЕС, я должен сказать, что это происходит в рамках бюджетных процессов, в которых всегда могут возникнуть определенные сложности. Как администрация США, так и Европейский Союз привержены тому, чтобы провести эти пакеты через бюджетный процесс и предоставить средства. Это очень важно,

– сказал он.

К слову, уже в I квартале 2024 года Украина может получить очередной пакет финансовой помощи от западных партнеров.