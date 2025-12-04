Найбільший донор Фонду підтримки енергетики: країна ЄС виділяє Україні нову допомогу

Україна отримає додаткові 100 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти Києву надасть Німеччина.

Яку допомогу Україні надала Німеччина?

До кінця 2025 року загальний внесок Берліну до Фонду сягне 550 мільйонів євро, що зробить Німеччину найбільшим донором Фонду, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через німецький банк розвитку KfW надасть додаткові 100 мільйонів євро для відновлення української енергетичної інфраструктури після російських масованих атак,

– йдеться у повідомленні.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак заявив, що підтримка від Німеччини є критично важливою для стійкості енергосистеми країни в умовах постійних ворожих російських атак. Він зокрема подякував Німеччині за лідерство у підтримці енергосектору.

Заступник міністра додав, що ці 100 мільйонів євро – дуже суттєвий внесок. Завдяки цим коштам енергокомпанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів.

Прозорість використання коштів залишається нашим пріоритетом у співпраці з партнерами,

– зазначив Роман Андарак.

Федеральна міністерка економіки Катеріна Райхе заявила, що українська енергетика стала ще однією лінією фронт. І додаткові 100 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, це чітка відповідь, що Німеччина не залишить український народ. А захист енергопостачання означає захист людей.

Зауважте! З лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад 1,75 мільярда євро.

Нагадаємо, що Німеччина вже надавала підтримку для України. Наприклад, Берлін надасть Україні додаткові 40 мільйонів євро зимової допомоги. Про це повідомляє ntv.

Гроші передбачені для ремонту систем опалення та пошкоджених будинків. Також кошти використають на доставку генераторів та предметів першої потреби.

Яку ще допомогу надавала Україні Німеччина?