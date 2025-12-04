Крупнейший донор Фонда поддержки энергетики: страна ЕС выделяет Украине новую помощь

Украина получит дополнительные 100 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики. Эти средства Киеву предоставит Германия.

Какую помощь Украине предоставила Германия?

До конца 2025 года общий вклад Берлина в Фонд достигнет 550 миллионов евро, что сделает Германию крупнейшим донором Фонда, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через немецкий банк развития KfW предоставит дополнительные 100 миллионов евро для восстановления украинской энергетической инфраструктуры после российских массированных атак,

– говорится в сообщении.

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак заявил, что поддержка от Германии является критически важной для устойчивости энергосистемы страны в условиях постоянных враждебных российских атак. Он в частности поблагодарил Германию за лидерство в поддержке энергосектора.

Заместитель министра добавил, что эти 100 миллионов евро – очень существенный вклад. Благодаря этим средствам энергокомпании смогут оперативно закупить необходимое оборудование для восстановления поврежденных объектов.

Прозрачность использования средств остается нашим приоритетом в сотрудничестве с партнерами,

– отметил Роман Андарак.

Федеральная министр экономики Катерина Райхе заявила, что украинская энергетика стала еще одной линией фронт. И дополнительные 100 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, это четкий ответ, что Германия не оставит украинский народ. А защита энергоснабжения означает защиту людей.

Заметьте! С февраля 2022 года обязательства партнеров по взносам в Фонд поддержки энергетики Украины составляют более 1,75 миллиарда евро.

Напомним, что Германия уже оказывала поддержку для Украины. Например, Берлин предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро зимней помощи. Об этом сообщает ntv.

Деньги предусмотрены для ремонта систем отопления и поврежденных домов. Также средства используют на доставку генераторов и предметов первой необходимости.

Какую еще помощь оказывала Украине Германия?