Майже 11 000 гривень: хто може отримати допомогу від ООН

Організація Об’єднаних Націй підтримує українців, які постраждали від війни, зокрема переселенців. Наразі жителі щонайменше однієї з областей України можуть отримати грошову допомогу.

Хто має право на грошову допомогу від ООН

У червні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає грошову підтримку жителям Сумської області, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.

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На виплати від УВКБ ООН можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали протягом останніх трьох місяців і раніше не отримували фінансову підтримку від інших подібних організацій;

українці, які виїжджали за кордон і повернулися в Україну протягом останніх трьох місяців і теж не отримували аналогічну грошову допомогу.

Для надання допомоги жителі мають відповідати одному із головних критеріїв:

Родина перебуває у скрутному фінансовому становищі – офіційний дохід на одного члена сім’ї не досягає 5,4 тисячі гривень в місяць.

Сім’я має малолітніх дітей, людей похилого віку, при цьому є лише один із батьків або опікун.

Родина складається тільки з людей віком понад 55 років, які виховують неповнолітніх дітей.

У родині є люди з інвалідністю чи важкою хворобою.

Важливо! Грошова допомога від УВКБ ООН складає 3 600 гривень на місяць. Її виплачують до трьох місяців. Тобто кожен член сім’ї має право отримати майже 11 000 гривень.

Як отримати фінансову допомогу від ООН

Реєстрація на підтримку від УКВБ ООН в Сумській області відбувається за допомогою електронної черги. Після запису в електронну чергу на прийом потрібно дочекатися дзвінка від працівника пункту збору даних на грошову допомогу.

Отримувачу допомоги телефоном повідомлять про день та час, коли йому необхідно прийти на індивідуальний прийом.

Дзвінок із запрошенням до пункту реєстрації на допомогу ООН надходить тільки у разі відповідності особи всім критеріям програми підтримки.

Варто знати! Жителі громад Сумської області можуть зареєструватися на допомогу протягом місяця, подавши заявку мобільній бригаді благодійного фонду "Право на захист". Організація є партнером УВКБ ООН і здійснює виїзди у різні населені пункти області.