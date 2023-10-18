Можна отримати до 20 000 гривень: хто претендує на допомогу від ООН

ООН продовжує надавати фінансову допомогу для осіб, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Сумарно деякі українці зможуть отримати до 20 тисяч гривень.

Хто може отримати допомогу

Окрім переселенців, на таку допомогу можуть розраховувати й особи, які проживають на території бойових дій.

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Повний список тих, хто може розраховувати на допомогу, виглядає так:

українці зі статусом ВПО;

родини, де перебувають під опікою діти;

сім'ї з прийомними дітьми;

пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;

малозабезпечені родини, де є малолітні діти й люди похилого віку;

сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.

Яку допомогу надають українцям

До складу родини заявника можуть входити його чоловік\дружина, діти та батьки подружжя, якщо вони в офіційному шлюбі.

У 2022 році українці отримували від ООН по 2 200 гривень протягом трьох місяців. Нині сума такої допомоги збільшилася до 3 600 гривень, а на зиму додатково видають ще 2 220 гривень.

Тобто виплати залежать від часу реєстрації, наприклад: