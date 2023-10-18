Можна отримати до 20 000 гривень: хто претендує на допомогу від ООН
18 жовтня 2023, 13:30Читать новость на русском
ООН продовжує надавати фінансову допомогу для осіб, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Сумарно деякі українці зможуть отримати до 20 тисяч гривень.
Хто може отримати допомогу
Окрім переселенців, на таку допомогу можуть розраховувати й особи, які проживають на території бойових дій.
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Повний список тих, хто може розраховувати на допомогу, виглядає так:
- українці зі статусом ВПО;
- родини, де перебувають під опікою діти;
- сім'ї з прийомними дітьми;
- пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;
- малозабезпечені родини, де є малолітні діти й люди похилого віку;
- сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.
Яку допомогу надають українцям
У 2022 році українці отримували від ООН по 2 200 гривень протягом трьох місяців. Нині сума такої допомоги збільшилася до 3 600 гривень, а на зиму додатково видають ще 2 220 гривень.
Тобто виплати залежать від часу реєстрації, наприклад:
- ті, хто подали заявку до 1 вересня 2023 року – додаткова умова, якщо особа, яка забезпечує основний дохід в родині, старша 55 років, їй виплачуватимуть 2 220 гривень протягом 3 місяців;
- з 1 по 30 вересня 2023 року – їм платять 2 200 гривень і плюс 2 220 гривень додатково;
- з 1 жовтня і до кінця 2023 року – 3 600 гривень протягом 3 місяців та додатково 2 220 гривень.