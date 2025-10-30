Допомога в опалювальний сезон: хто може отримати до 20 тисяч гривень на дрова
- ООН надає грошову допомогу на проходження зими жителям 9 прифронтових областей України, які знаходяться у 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії зіткнення.
- Допомога у розмірі 19 400 гривень виплачується домогосподарствам один раз на сезон, заяву на отримання потрібно подати до місцевої влади.
ООН продовжує виплату грошової допомоги на опалювальний сезон, проте отримати її можуть не всі. Допомога доступна жителям 9 областей.
Хто може отримати виплату на дрова від ООН?
Допомогу можуть отримати мешканці населених пунктів, що входять в 10-кілометрову зону від кордону з Росією або лінії зіткнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН в Україні.
Також виплата доступна жителям територій активних бойових дій у 9-ти прифронтових областях поза межами 10-кілометрової зони в таких областях:
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Луганській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Чернігівській областях.
Пріоритетно допомогу надають окремим категоріям:
- одержувач житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива;
- одержувач пільги на придбання твердого пічного побутового палива;
- одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;
- одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі;
- особи, які отримують допомогу при народженні дитини;
- багатодітні сімʼї;
- особи з інвалідністю (разом із членами їх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина чи діти з інвалідністю;
- сім’ї, які складаються з ВПО;
- дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
- прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
Який розмір виплати і куди звертатись?
Допомога надається на все домогосподарство один раз в опалювальний сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Розмір допомоги – 19 400 гривень на одне домогосподарство. Для її отримання необхідно звернутись із заявою до місцевої влади. Про ухвалене рішення влада проінформує протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення у той спосіб, який буде зазначено в заяві.
Виплата допомоги на опалення відбувається протягом вересня – жовтня, кошти у безготівковій формі перераховують на рахунок людини, зазначений у поданій заяві.
Зауважте! Кошти виплачуються за принципом “гроші ходять за людиною” і у разі, коли людина чи родина була змушена евакуюватись у безпечніший регіон (вже після подання заяви) допомогу все одно виплатять.
Які пільги на комунальні послуги є в Україні?
Деякі українці можуть отримати на опалювальний сезон два види допомоги від держави – житлову субсидію та пільгу на оплату комуналки. Держава відшкодує частину спожитих житлово-комунальних послуг – від 25% до 100%.
Щоб платити менше за комуналку, українцям необхідно подати перелік документів до Пенсійного фонду на отримання субсидії. Втім, варто знати, що пільги надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців не перевищував 4 240 гривень на одного члена родини.
В Україні також запущено нову програму підтримки, яка надає додаткові кошти на оплату електроенергії для жителів прифронтових територій, до 1 296 гривень на домогосподарство. Виплати здійснюються автоматично через Пенсійний фонд