Напередодні зими Україна отримає від Швеції додаткові кошти для підтримки домогосподарств і критичної інфраструктури на тлі масованих ударів Росії. Новий пакет охоплює одразу кілька важливих напрямів.

Яку допомогу отримає Україна

Шведський уряд оголосив про надання Україні чергового пакета зимової допомоги загальною вартістю 540 мільйонів шведських крон, або понад 52 мільйони доларів, повідомила пані посол України у Швеції Світлана Заліщук.

Наші шведські друзі уважно стежать за складною енергетичною ситуацією в Україні,

– зазначила Заліщук.

Відтак найбільшу суму, а саме 300 мільйонів крон, витратять на закупівлю аварійно-рятувального обладнання та посилення фізичного захисту українських енергетичних об’єктів від російських атак.

Ще 85 мільйонів крон передадуть через Програму розвитку ООН (ПРООН) для підтримки енергетики.

Ці кошти підуть на тепло і світло для українських домогосподарств, а також на безперебійне енерго- та водопостачання лікарень і шкіл,

– пояснила пані посол.

Що отримають вразливі родини

Окрему увагу Швеція приділяє безпосередній допомозі громадянам, які найбільше постраждали від наслідків війни.

Через Український Червоний Хрест спрямують 155 мільйонів крон на гуманітарні потреби. Ці кошти витратять на такі напрями:

фінансову підтримку для вразливих родин;

забезпечення їх опаленням та генераторами на період зимових холодів.

Дякую уряду та народу Швеції за незмінну підтримку України!

– додала Заліщук.

Нагадаємо, Швеція планує розширювати співпрацю з Україною у сфері енергетичної безпеки. Нещодавно міністерка клімату та довкілля країни Роміна Пурмохтарі під час кліматичної конференції ООН COP31 заявила про готовність ділитися досвідом і фінансувати зміцнення української інфраструктури.