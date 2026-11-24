Яку допомогу отримає Україна

Шведський уряд оголосив про надання Україні чергового пакета зимової допомоги загальною вартістю 540 мільйонів шведських крон, або понад 52 мільйонам доларів, повідомила пані посол України у Швеції Світлана Заліщук.

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Наші шведські друзі уважно стежать за скадною енергетичною ситуацією в Україні– зазначила Заліщук.

Відтак, найбільшу суму, а саме 300 мільйонів крон, витратять на закупівлю аварійно-рятувального обладнання та посилення фізичного захисту українських енергетичних об’єктів від російських атак.

Ще 85 мільйонів крон передадуть через Програму розвитку ООН (ПРООН) для підтримки енергетики.

Ці кошти підуть на тепло і світло для українських домогосподарств, а також на безперебійне енерго- та водопостачання лікарень і шкіл– пояснила пані посол.

Що отримають вразливі родини

Окрему увагу Швеція приділяє безпосередній допомозі громадянам, які найбільше постраждали від наслідків війни.

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Через Український Червоний Хрест спрямують 155 мільйонів крон на гуманітарні потреби. Ці кошти витратять на такі напрямки:

фінансову підтримку для вразливих родин;

забезпечення їх опаленням та генераторами на період зимових холодів.

Дякую уряду та народу Швеції за незмінну підтримку України!– додала Заліщук.

Нагадаємо, Швеція планує розширювати співпрацю з Україною у сфері енергетичної безпеки. Нещодавно міністерка клімату та довкілля країни Роміна Пурмохтарі під час кліматичної конференції ООН COP31 заявила про готовність ділитися досвідом і фінансувати зміцнення української інфраструктури.