Що пропонує Стокгольм Україні

Швеція прагне максимально розширити взаємодію з Україною у сфері енергетичної безпеки, надаючи як експертизу, так і реальне фінансування. Про це офіційно заявила міністерка з питань клімату та довкілля Швеції Роміна Пурмохтарі під час кліматичної конференції ООН COP31, що проходить в Анталії, про що пише Укрінформ. За її словами, стійкість української енергосистеми під час війни стала показовим прикладом для всієї Європи.

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Шведська урядовиця підкреслила, що наявність різних джерел генерації, зокрема атомної та гідроенергетики, стала ключовим фактором виживання нашої країни під час масованих обстрілів.

Ми бачимо, як різноманітність джерел енергії в Україні допомагає бути більш захищеною в енергетичному плані– зазначила Пурмохтарі.

Вона додала, що Стокгольм має намір поділитися власними напрацюваннями та виділити кошти на зміцнення нашої інфраструктури. Водночас європейці самі активно переймають українські навички оперативного відновлення мереж після нищівних ударів ворога.

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Який бекграунд стоїть за цими рішеннями

Російський енергетичний терор змусив західних союзників переглянути власні підходи до безпеки критичної інфраструктури. Спостерігаючи за тим, як українські енергетики утримують систему під постійними ракетними атаками, Швеція адаптує цей досвід для власного захисту. Відповідаючи на слова вдячності за підтримку, Пурмохтарі зробила важливий акцент на геополітичному значенні нашого спротиву.

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Я вважаю, що це не Україна має дякувати Швеції, а Швеція дякує Україні за те, що вона так бореться за свободу, за Європу... Ми дуже раді, що можемо допомагати й робити свій внесок– резюмувала міністерка.

До слова, зранку 19 листопада російські війська завдали чергового удару, пошкодивши високовольтну повітряну лінію на Запоріжжі. Через це без електропостачання опинилися 7,5 тисячі родин та юридичних осіб в обласному центрі.