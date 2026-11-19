Что предлагает Стокгольм Украине

Швеция стремится максимально расширить взаимодействие с Украиной в сфере энергетической безопасности, предоставляя как экспертную поддержку, так и реальное финансирование. Об этом официально заявила министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари во время климатической конференции ООН COP31, проходящей в Анталии, о чем пишет "Укринформ". По ее словам, устойчивость украинской энергосистемы во время войны стала показательным примером для всей Европы.

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Шведский чиновник подчеркнула, что наличие различных источников генерации, в частности атомной и гидроэнергетики, стало ключевым фактором выживания нашей страны во время массированных обстрелов.

Мы видим, как разнообразие источников энергии в Украине помогает стране быть более защищенной в энергетическом плане– отметила Пурмохтари.

Она добавила, что Стокгольм намерен поделиться собственными наработками и выделить средства на укрепление нашей инфраструктуры. В то же время европейцы сами активно перенимают украинский опыт оперативного восстановления сетей после сокрушительных ударов врага.

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Какой бэкграунд стоит за этими решениями

Российский энергетический террор заставил западных союзников пересмотреть собственные подходы к безопасности критической инфраструктуры. Наблюдая за тем, как украинские энергетики удерживают систему под постоянными ракетными атаками, Швеция адаптирует этот опыт для собственной защиты. Отвечая на слова благодарности за поддержку, Пурмохтари сделала важный акцент на геополитическом значении нашего сопротивления.

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Я считаю, что не Украина должна благодарить Швецию, а Швеция благодарит Украину за то, что она так борется за свободу, за Европу... Мы очень рады, что можем помогать и вносить свой вклад– подытожила министр.

К слову, утром 19 ноября российские войска нанесли очередной удар, повредив высоковольтную воздушную линию в Запорожье. Из-за этого без электроснабжения оказались 7,5 тысячи семей и юридических лиц в областном центре.