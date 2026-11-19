Кого затронули утренние отключения электроэнергии

Восстановительные работы начались сразу, как только миновала угроза повторных ударов, о чем сообщили в АО "Запорожьеоблэнерго".

Adv

Захватчики повредили высоковольтную воздушную линию и оставили без света 7,5 тысячи семей и юридических лиц. Восстановительные работы начались, как только миновала угроза повторных ударов. По состоянию на 10:30 – через час после отключения электроэнергии – электроснабжение жителей Запорожья восстановлено– сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

В компании подчеркивают, что быстрое реагирование стало возможным благодаря поддержке Министерства энергетики и чувству ответственности перед потребителями.

Напомним, что враг целенаправленно пытается погрузить украинские города во тьму уже не первую неделю. Например, 17 ноября массированная атака на Днепропетровскую область оставила без света 700 тысяч семей.

Кроме того, несколькими днями ранее, 15 ноября, Запорожье уже переживало частичные отключения электроэнергии с перебоями в водо- и теплоснабжении, а в Одесской области из-за российского террора пострадали 135 тысяч потребителей.