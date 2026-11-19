Кого торкнулися ранкові знеструмлення

Відновлювальні роботи стартували одразу, щойно минула загроза повторних ударів, про що повідомили в АТ "Запоріжжяобленерго".

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Загарбники пошкодили високовольтну повітряну лінію та позбавили світла 7,5 тисячі родин і юридичних осіб. Відновлювальні роботи стартували, щойно минула загроза повторних ударів. Станом на 10:30 – за годину після знеструмлення – електропостачання мешканців Запоріжжя відновлено– повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

У компанії підкреслюють, що швидке реагування стало можливим завдяки підтримці Міністерства енергетики та відчуттю відповідальності перед споживачами.

Нагадаємо, що ворог цілеспрямовано намагається занурити українські міста у темряву вже не перший тиждень. Наприклад, 17 листопада масована атака на Дніпропетровщину залишила без світла 700 тисяч родин.

Крім того, кількома днями раніше, 15 листопада, Запоріжжя вже переживало часткові блекаути з перебоями у водо- та теплопостачанні, а на Одещині через російський терор постраждали 135 тисяч споживачів.