Де ситуація зі світлом найскладніша

Через серйозні пошкодження обладнання енергетики вимушено застосовують аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях, про що повідомили в Міненерго.

Adv

Зауважте! Повернення до звичних прогнозованих графіків у цих регіонах відбудеться лише після повної стабілізації системи.

Світло в українських домівках дається надвисокою ціною, адже ремонтні бригади працюють під постійною загрозою. Зокрема, на Чернігівщині під час відновлювальних робіт енергетики двічі потрапили під ворожий вогонь. Але обійшлося без постраждалих.

Наразі у більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Водночас для промислових підприємств запроваджено жорсткі обмеження потужності.

Оскільки через постійні атаки Росії ситуація може змінюватися щомиті, українцям варто стежити за оновленнями від місцевих операторів систем розподілу.

Ремонтні роботи тривають безперервно, проте повторні удари по вже відновлених об'єктах суттєво гальмують процес.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що Росія цілеспрямовано нищить критичну інфраструктуру напередодні зими, намагаючись залишити українців без тепла та світла. Лише протягом минулого тижня ворог здійснив понад 120 атак на енергетичний сектор.

Загалом ворог атакував українську енергетику понад тисячу разів. І це лише за два місяці – з вересня.