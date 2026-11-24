Какую помощь получит Украина

Шведское правительство объявило о предоставлении Украине очередного пакета зимней помощи общей стоимостью 540 миллионов шведских крон, или более 52 миллионов долларов, сообщила посол Украины в Швеции Светлана Залищук.

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Наши шведские друзья внимательно следят за сложной энергетической ситуацией в Украине– отметила Залищук.

Таким образом, наибольшая сумма, а именно 300 миллионов крон, будет потрачена на закупку аварийно-спасательного оборудования и усиление физической защиты украинских энергетических объектов от российских атак.

Что касается 85 миллионов крон, то они будут переданы через Программу развития ООН (ПРООН) для поддержки энергетики.

Эти средства пойдут на обеспечение украинских домохозяйств теплом и светом, а также на бесперебойное энерго- и водоснабжение больниц и школ– пояснила госпожа посол.

Что получат уязвимые семьи

Особое внимание Швеция уделяет непосредственной помощи гражданам, которые больше всего пострадали от последствий войны.

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Через Украинский Красный Крест будет направлено 155 миллионов крон на гуманитарные нужды. Эти средства будут потрачены на такие направления:

финансовую поддержку уязвимых семей;

обеспечение их отоплением и генераторами на период зимних холодов.

Благодарю правительство и народ Швеции за неизменную поддержку Украины!– добавила Залищук.

Напомним,Швеция планирует расширять сотрудничество с Украиной в сфере энергетической безопасности. Недавно министр по вопросам климата и окружающей среды страны Ромина Пурмохтари во время климатической конференции ООН COP31 заявила о готовности делиться опытом и финансировать укрепление украинской инфраструктуры.