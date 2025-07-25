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25 липня, 17:07
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Немає реформ – немає грошей: ЄС урізає транш для України

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ЄС зменшує четвертий транш для України через невиконання трьох реформ: децентралізації, відбору суддів до Вищого антикорупційного суду та закону про АРМА.

  • Україна отримає 3,05 мільярда євро замість 4,5 мільярда, як було заплановано, оскільки виконала 13 з 16 необхідних реформ.

     

Черговий транш грошової допомоги від ЄС у рамках програми Ukraine Facility буде меншим, ніж очікувалося. А все тому, що Україна не виконала вимоги Євросоюзу.

Чому зменшать розмір траншу від ЄС? 

Мова йде про четвертий у 2025 році транш, який Київ запросив у європейських партнерів у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду"

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За словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, кошти Україні в рамках Ukraine Facility уріжуть, оскільки вона так і не здійснила 3 реформи, які обіцяла виконати. 

Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 мільярда євро, 
– розповів Мерсьє.

Речник ЄК додав, що Київ запросив часткову виплату четвертого траншу 6 червня. У запиті українська влада пояснила, що виконала 13 із 16 реформ, які були умовою надання коштів. Ще три наразі виконуються.

Невиконані реформи, за інформацією Мерсьє, стосуються: 

  • децентралізації;
  • відбору суддів до Вищого антикорупційного суду;
  • та закону про Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У підсумку Україна недоотримає майже півтора мільярда гривень.

Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 мільярда євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility, 
– зазначив Мерсьє. 

Що відомо про Ukraine Facility?

Ukraine Facility – це фінансова програма Євросоюзу обсягом до 50 мільярдів євро. Вона розрахована на 2024–2027 роки для підтримки української економіки, відбудови країни та проведення реформ. Виплати за цією програмою надаються траншами й напряму залежать від виконання Києвом визначених ЄС умов, зокрема, структурних реформ. 