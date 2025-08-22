Потужний сигнал підтримки: Україна отримає ще один транш від ЄС
- Євросоюз надасть Україні 4,05 мільярда євро фінансової підтримки, включаючи 3,05 мільярда євро через Ukraine Facility та 1 мільярд євро макрофінансової допомоги.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий транш ЄС є сигналом непохитної солідарності та прихильності до України.
Євросоюз надасть Києву 4,05 мільярда євро фінансової підтримки. Кошти виділили напередодні Дня Незалежності України.
Яку допомогу Україна отримає від ЄС?
Україна отримає 3,05 мільярда євро у рамках програми Ukraine Facility та 1 мільярд євро макрофінансової допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро,
– заявили в Брюсселі.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що цією фінансовою допомогою ЄС надсилає чіткий сигнал "непохитної солідарності" з Україною та "твердої прихильності".
Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа,
– зазначила фон дер Ляєн.
У Брюсселі додали, що від початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу для підтримки України виділили 163,9 мільярда євро, які пішли на гуманітарну та військову допомогу.
Що відомо про Ukraine Facility?
Ukraine Facility – це спеціальний фінансовий інструмент ЄС, розрахований на 2024–2027 роки. його загальний обсяг складає 50 мільярдів євро. Програма спрямована на підтримку України під час війни та відбудови і складається з 3 частин: грантів і кредитів для стабільності держбюджету, інвестицій у відновлення та розвиток економіки, а також технічної допомоги для проведення реформ.
Яку допомогу надають країни Євросоюзу?
Наприкінці липня стало відомо, що ЄС скоротила четвертий транш для України у рамках програми Ukraine Facility з 4,5 до 3,05 мільярда євро. Це сталося через те, що Київ виконав не всі необхідні реформи.
Разом з тим нещодавно Євросоюз надав Україні новий транш допомоги із прибутків від заморожених активів російського Центробанку. Розмір надходжень сягнув 1,3 мільярда євро.
Окрім того, ЄС інвестує в українські стартапи. Зокрема, підприємці, які роблять ставку на інноваційні технології, можуть отримати пів мільйона євро гранту на розвиток свого бізнесу.