Євросоюз надасть Києву 4,05 мільярда євро фінансової підтримки. Кошти виділили напередодні Дня Незалежності України.

Яку допомогу Україна отримає від ЄС?

Україна отримає 3,05 мільярда євро у рамках програми Ukraine Facility та 1 мільярд євро макрофінансової допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Майже 100 мільйонів доларів: Норвегія допоможе Україні з підготовкою до зими

Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро,

– заявили в Брюсселі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що цією фінансовою допомогою ЄС надсилає чіткий сигнал "непохитної солідарності" з Україною та "твердої прихильності".

Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа,

– зазначила фон дер Ляєн.

У Брюсселі додали, що від початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу для підтримки України виділили 163,9 мільярда євро, які пішли на гуманітарну та військову допомогу.

Що відомо про Ukraine Facility? Ukraine Facility – це спеціальний фінансовий інструмент ЄС, розрахований на 2024–2027 роки. його загальний обсяг складає 50 мільярдів євро. Програма спрямована на підтримку України під час війни та відбудови і складається з 3 частин: грантів і кредитів для стабільності держбюджету, інвестицій у відновлення та розвиток економіки, а також технічної допомоги для проведення реформ.

Яку допомогу надають країни Євросоюзу?