Евросоюз предоставит Киеву 4,05 миллиарда евро финансовой поддержки. Средства выделили накануне Дня Независимости Украины.

Какую помощь Украина получит от ЕС?

Украина получит 3,05 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility и 1 миллиард евро макрофинансовой помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Накануне 34-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, ЕС предоставил очередной мощный сигнал неизменной поддержки, перечислив стране 4,05 млрд евро,

– заявили в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что этой финансовой помощью ЕС посылает четкий сигнал "непоколебимой солидарности" с Украиной и "твердой приверженности".

Это новое финансирование подчеркивает нашу приверженность не только восстановлению Украины, но и ее будущему как суверенной и демократической страны. Ведь когда Украина сильная, сильнее и Европа,

– отметила фон дер Ляйен.

В Брюсселе добавили, что с начала полномасштабного вторжения страны Евросоюза для поддержки Украины выделили 163,9 миллиарда евро, которые пошли на гуманитарную и военную помощь.

Что известно о Ukraine Facility? Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, рассчитанный на 2024–2027 годы. его общий объем составляет 50 миллиардов евро. Программа направлена на поддержку Украины во время войны и восстановления и состоит из 3 частей: грантов и кредитов для стабильности госбюджета, инвестиций в восстановление и развитие экономики, а также технической помощи для проведения реформ.

Какую помощь предоставляют страны Евросоюза?