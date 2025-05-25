Допомога від держави: чого чекати ВПО у червні 2025 року

Внутрішньо переміщені особи в Україні отримуватимуть грошову допомогу від держави у червні 2025 року. Уряд продовжив підтримку людей, які знаходяться в скрутних життєвих обставинах.

Яку допомогу отримуватимуть ВПО у червні 2025 року

У березні 2025 року уряд продовжив виплати для ВПО на шість місяців – до вересня 2025 року. Тому у червні внутрішньо переміщені особи зможуть і надалі отримувати кошти від держави, повідомляє Канал 24 з посиланням Національну соціальну сервісну службу України.

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Людям, які до червня отримували допомогу, автоматично нараховуватимуть виплати. Їм не потрібно звертатися із заявою повторно.

Розмір допомоги складає:

2000 гривень – для дорослих;

3000 гривень – для дітей та людей з інвалідністю.

Слід знати! В уряді зазначають, що продовження виплат ВПО до вересня є частиною програми "Зимова підтримка", яка об’єднує різні види допомоги.

Як ВПО отримати допомогу від держави у червні

Внутрішньо переміщені особи, яким не виплачували раніше допомогу від держави, можуть у червні 2025 року подати заяву на її отримання. Якщо вони звертаються вперше, то мають можливість також оформити довідку ВПО та подати заяву на фінансову підтримку для всієї родини через мобільний застосунок "Дія".

Щоб подати заяву необхідно:

Оновити застосунок "Дія" та перейти у розділ "Сервіси". Обрати пункт "Послуги для ВПО" – "Допомога для ВПО". Вказати адресу проживання та підтвердити геолокацію. Додати статус ВПО для дітей або натиснути "Зареєструватися без дітей". Обрати картку єПідтримка або оформити її в банку-партнері. Вказати необхідну допомогу та залишити контакти.

Якщо сім’я ВПО не відповідає критеріям для отримання допомоги від держави через рівень доходів, наявні депозити або додаткове житло, можна підтвердити право на виплати, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг у чи органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Важливо! У червні держава продовжить надавати субсидію на оренду житла для ВПО. Триває також державна програма "Прихисток", яка передбачає виплати власникам житла, що розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб.