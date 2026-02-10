Україна втрачає мільярди євро через затягування реформ у Верховній Раді, – аналітики

Консорціум незалежних аналітичних центрів RRR4U попереджає про критичне гальмування у виконанні Плану України. Це вже призвело до значних фінансових втрат для бюджету держави.

Як депутати зволікають з реформами?

Низка законопроєктів "застрягла" у парламенті на різних стадіях розгляду. Детальніше пояснили в DiXi Group у вівторок, 10 лютого.

За даними консорціуму, Київ недоотримав 3,7 мільярда євро фінансової підтримки від Євросоюзу за 2025 рік через невиконання індикаторів Плану України.

Ба більше, ризик недоотримати ще щонайменше 1,4 мільярда євро за перший квартал 2026 року є надзвичайно високим.

Причина – низка законопроєктів, які є основою міжнародних зобов'язань, "застрягли" у Верховній Раді на різних стадіях розгляду без чіткої перспективи ухвалення,

– переконують аналітики.

Більшість таких індикаторів передбачають не просто ухвалення законів, а набрання ними чинності, відтак голосування має відбуватись щонайменше за місяць до дедлайну.

До слова, RRR4U вийшов із другим випуском позиційної записки "Червоні лінії для Парламенту". Серед зобов'язань, які Україна не виконала у 2025 році:

прийняття законодавства для інтеграційного пакета електроенергії – 500 мільйонів євро ;

; скасування призупинення дії закону про державну допомогу: відновлення контролю державної допомоги та гармонізація з acquis ЄС – 273 мільйони євро ;

; набрання чинності законодавством щодо вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювану енергетику – 273 мільйони євро ;

; набрання чинності змінами до законодавства, якими буде визначено спеціальний статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 273 мільйони євро ;

; підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання – 273 мільйони євро.

Довідка: RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) – це консорціум чотирьох українських організацій громадянського суспільства: Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації та DiXi Group.

Кожен тиждень зволікання не лише відтерміновує необхідні реформи, а й створює "дірки" в державному бюджеті, які неможливо буде перекрити без зовнішньої допомоги,

– йдеться в заяві.

