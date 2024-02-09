Це мільйони та мільярди: скільки Україні пообіцяли допомоги від інших країн

Після повномасштабного вторгнення Росії кількість фінансової допомоги Україні суттєво зросла. Найбільше коштів було виділено американцями. Утім, якщо порахувати загальну суму, то допомога союзників з інших країн переважає.

Скільки Україні пообіцяли коштів

За даними Інституту вивчення війни (ISW), від початку повномасштабного вторгнення Росії європейські партнери надали Україні суму на рівні 148,5 мільярда доларів. Важливо додати, що сюди входить ще й останній пакет допомоги на 50 мільярдів євро.

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А загальна сума допомоги від країн Північної Америки, Європи й Азії з початку 24 лютого 2022 року становить більш ніж 178 мільярдів доларів.

Крім того, Великобританія пообіцяла надати підтримку на рівні 15,1 мільярда доларів.

Щодо фіндопомоги від США, то вона становила 113 мільярдів доларів.

Перелік країн, що надали фінпідтримку

Допомога від Євросоюзу

З лютого 2022 року загальна сума підтримки від Великобританії становила 15,1 мільярда доларів. З них 9 мільярдів – це військові витрати.

За 2022 рік Норвегія надала Україні близько 1 мільярда доларів, а у 2023 році – 1,9 мільярда.

Північна Македонія надала Україні 10 партій військової допомоги за період повномасштабної війни. До того ж Скоп'є навчає українських військових.

З 2023 по 2027 рік Україна, за рішенням скандинавських країн, отримає 7 мільярдів доларів. Тобто щороку нам планують надавати близько 1,4 мільярда доларів.

Не менш важливим кроком для підтримки української армії стало те, що турецький виробник БПЛА Baykar планує відкрити в Україні нове підприємство з виробництва дронів і сервісний центр для безпілотників Bayraktar TB2. Робота має розпочатися до 2025 року.

Канада

Оттава виділила Києву близько 1,8 мільярда доларів у межах військової допомоги.

Що важливо, з 2015 року Канада навчає українських військовослужбовців. За цей період навчання пройшли 40 тисяч військових та співробітників СБУ. Програму розширили до березня 2026 року.

Азія

Від Південної Кореї Україна отримає більше снарядів. Країна наростила виробництво снарядів калібру 155-мм.

А Японія в грудні 2023 року пообіцяла виділити Україні 4,5 мільярда доларів. Крім того, країна зробила додатковий внесок на суму 37 мільйонів доларів до фонду НАТО додаткової підтримки оборони України.

Австралії та Нової Зеландії

До жовтня 2023 року Австралія надала Україні допомоги, як військової, так і гуманітарної, на суму 590 мільйонів доларів.

А Нова Зеландія – понад 48,7 мільйона доларів.

Фейки навколо допомоги Вашингтона

В ISW оприлюднили список головних упереджень щодо допомоги Києву. Серед них є:

Допомога погано контролюється через українську корупцію

Американці масштабно контролюють постачання допомоги Україні, застосовують підзвітність. Натомість Україна зі свого боку контролює розподіл допомоги.

США виділяють Україні більше коштів, ніж Європа

Союзники США в Європі, Азії та НАТО виділили Україні загальну суму допомоги на рівні 178 мільярдів доларів. Це більше, ніж загальна допомога США з урахуванням нового пакету, який ще мають ухвалити.

Україна – ще одна "вічна війна" для США

Насправді виділення військової допомоги Україні сприяє модернізації американської армії. Таким чином США будуть підготовлені до можливої наступної війни.

США передають Україні "порожні чеки"

У чеках для України не вписуються довільні цифри. Конгрес США виділяє допомогу на певні суми для певних цілей.