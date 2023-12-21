З січня або лютого 2024 року: чому підняти тарифи на газ можуть вже з наступного місяця

Підвищення тарифів в Україні є однією з умов, прописаних у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Водночас до кінця опалювального сезону, тобто до квітня, в уряді заявили, що ціни не змінюватимуться. Але і тут є нюанс, бо без допомоги партнерів є висока ймовірність, що тарифи можуть зрости вже з січня наступного року.

Підняти тарифи мали давно

Під час розмови з 24 Каналом експерт з енергоефективності Святослав Павлюк розповів, що проблема щодо вартості тарифів стає чим далі, тим нагальнішою. Він нагадав, що рішення про підняття тарифів до ринкового рівня ухвалили ще за першого прем'єрства Юлії Тимошенко. І з того часу цього так і не зробили.

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Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Минулого і цього року де-факто є різниця в тарифах. Існує субсидіювання енергетики коштом промисловості та державного бюджету. Особливо в комунальній теплоенергетичній частині.

За словами експерта, саме субсидіювання енергії, а не тому, кому вона потрібна, вбиває ринкові мотивації, а також впровадження різноманітних нових технологій в галузі.

Також, Святослав Павлюк пояснив, що в Україні тотально неокупна система проєктів енергоефективності, тому що здешевлені електроенергія, газ, тепло.

Ціна від 10 до 12 гривень

Якщо трапиться так, що Україна не отримує обіцяної фінансової підтримки, то іншого виходу, окрім як підняти тарифи з січня чи з лютого 2024 року, немає.

Водночас експерт вважає, що в ситуації з газом можна ще потягнути, адже більшість газу – це власне видобування.

Фактично склалася ситуація, коли для потреб населення, коштом падіння споживання в країні, коштом відтоку населення, коштом зупинки підприємств, ми виходимо десь на рівень самозабезпечення. Тобто якщо ми раніше використовували на потреби комунальної енергетики ми використовували десь 18 мільярдів кубів в рік, а минулого року ця цифра впала до 13 мільярдів. Водночас загальне видобування в країні складає 12 мільярдів кубометрів газу,

– каже Павлюк.

Втім буде зберігатися диспропорція між газом для населення, газом для промисловості та для непобутових споживачів. А це тривати довго не може, бо руйнує ціновий сценарій на ринку.

Які зараз тарифи

, що раніше у коментаріекспертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповідала , що на ринку справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу. Натомість зараз ціна набагато менша.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було прийнято мораторій на підвищення тарифів на період війни. Таким чином в Україні комунальні послуги вже декілька років не змінюються.

98% українців користуються послугами "Нафтогазу", як постачальника останньої надії. Таким чином тариф для споживачів складає 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ.

Водночас в інших постачальників ціни відрізняються між собою. Наприклад:

Тариф на газ ділять на ціну самої сировини й вартість її доставки.

Ціну на газ не підвищуватимуть

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раніше повідомив, що до кінця опалювального сезону тариф на газ та тепло не підвищуватимуть.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

До 15 квітня 2024 року Кабмін продовжили дію ПСО. Йдеться про покладання спеціальних обов'язків.

За якою ціною постачальники отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива: