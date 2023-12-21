С января или февраля 2024 года: почему поднять тарифы на газ могут уже со следующего месяца

Повышение тарифов в Украине является одним из условий, прописанных в меморандуме с Международным валютным фондом. В то же время до конца отопительного сезона, то есть до апреля, в правительстве заявили, что цены не будут меняться. Но и здесь есть нюанс, потому что без помощи партнеров есть высокая вероятность, что тарифы могут вырасти уже с января следующего года.

Поднять тарифы должны были давно

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк рассказал, что проблема стоимости тарифов становится чем дальше, тем насущнее. Он напомнил, что решение о поднятии тарифов до рыночного уровня было принято еще при первом премьерстве Юлии Тимошенко. И с этого времени этого так и не сделали.

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Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" В прошлом и в этом году де-факто есть разница в тарифах. Существует субсидирование энергетики на средства промышленности и государственного бюджета. Особенно в коммунальной теплоэнергетической части.

По словам эксперта, именно субсидирование энергии, а не тому, кому она нужна, убивает рыночные мотивации, а также внедрение новых технологий в отрасли.

Также Святослав Павлюк пояснил, что в Украине тотально неокупаемая система проектов энергоэффективности, потому что удешевлены электроэнергия, газ, тепло.

Цена от 10 до 12 гривен

Если случится так, что Украина не получает обещанной финансовой поддержки, то другого выхода, кроме как поднять тарифы с января или февраля 2024 года, нет.

В то же время эксперт считает, что в ситуации с газом можно еще потянуть, ведь большинство газа – это собственная добыча.

Фактически сложилась ситуация, когда для нужд населения, за счет падения потребления в стране, за счет оттока населения, за счет остановки предприятий, мы выходим где-то на уровень самообеспечения. То есть если мы раньше использовали на нужды коммунальной энергетики, мы использовали где-то 18 миллиардов кубов в год, а в прошлом году эта цифра упала до 13 миллиардов. В то же время общая добыча в стране составляет 12 миллиардов кубометров газа,

– говорит Павлюк.

Впрочем, будет сохраняться диспропорция между газом для населения, газом для промышленности и для небытовых потребителей. А это продолжаться долго не может, потому что разрушает ценовой сценарий на рынке.

Какие сейчас тарифы

, что ранее в комментарииэксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко рассказывала , что на рынке настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа. Сейчас цена намного меньше.

После полномасштабного вторжения России в Украину был принят мораторий на повышение тарифов на период войны. Таким образом, в Украине коммунальные услуги уже несколько лет не меняются.

98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" как поставщика последней надежды. Таким образом, тариф для потребителей составляет 7,96 гривны за кубометр газа по НДС.

В то же время, у других поставщиков цены отличаются между собой. К примеру:

Тариф на газ делят на цену самого сырья и стоимость его доставки.

Цену на газ не будут повышать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще раньше сообщил, что до конца отопительного сезона тариф на газ и тепло не будут повышаться.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

До 15 апреля 2024 года Кабмин продлил действие ВСО. Речь идет о возложении специальных обязанностей.

По какой цене поставщики будут получать от "Нафтогаза" объемы голубого топлива: