Чи буде пенсія, якщо маєш 17 років стажу

Зараз мінімальна кількість стажу для отримання пенсії – 15 років. Цей мінімум встановлено для 65 років. Відповідно, маючи 17 років стажу, у 2025 році отримувати пенсію можна.

Яка буде пенсія, якщо маєш 17 років стажу та невелику зарплату

Проведемо розрахунки з урахуванням 17 років стажу, віку 65 років та зарплаті 10 тисяч гривень, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.

Якщо брати до уваги ці умови, то реальна пенсія складе орієнтовно – 1,9 тисячі гривень.

Однак такий пенсіонер матиме набагато більше. Річ у тім, що урядом встановлено, яку мінімальну пенсію буде отримувати особа з урахуванням індивідуальних обставин.

В цьому випадку виплата складатиме – 3 038 гривень. Відповідно, пенсію штучно дотягнуть до цього значення. Для пенсіонера це означатиме, що він матиме таку пенсію протягом довгого часу і не відчуватиме індексації. Так відбуватиметься поки реальна пенсія особи не зросте до вказаної суми.

Зауважте! Усі розрахунки відбувалися за допомогою пенсійного калькулятора.