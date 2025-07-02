Хто може отримати компенсацію за розміщення ВПО

Відповідно до постанови Кабміну, за розміщення внутрішньо переміщених осіб передбачена компенсація витрат на комунальні витрати, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Але для цього потрібно надавати житло ВПО безкоштовно, а ті, своєю чергою, повинні жити там на постійній основі.

Крім того, варто пам'ятатися, що сама оренда не відшкодовується. Щодо виплат, то вони становлять:

Сума компенсації – 450 гривень на місяць за кожну особу,

Виплати призначаються на 6 місяців,

Другий піврічний період проводиться автоматично після перевірки житла.

Нагадуємо! З березня цього року ті власники житла, що звернулися вперше щодо призначення компенсації й надають житло ВПО безкоштовно, мають подати разом з представником ВПО повідомлення та заяву встановленої форми до будь-якого Сервісного центру ПФУ особисто, електронним шляхом через вебпортал ПФУ, або мобільний застосунок, з накладанням електронного підпису.