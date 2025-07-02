Кто может получить компенсацию за размещение ВПЛ

Согласно постановлению Кабмина, за размещение внутренне перемещенных лиц предусмотрена компенсация расходов на коммунальные расходы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Но для этого нужно предоставлять жилье ВПЛ бесплатно, а те, в свою очередь, должны жить там на постоянной основе.

Кроме того, стоит помнить, что сама аренда не возмещается. Относительно выплат, то они составляют:

Сумма компенсации – 450 гривен в месяц за каждого человека,

Выплаты назначаются на 6 месяцев,

Второй полугодовой период проводится автоматически после проверки жилья.

Напоминаем! С марта этого года те владельцы жилья, что обратились впервые о назначении компенсации и предоставляют жилье ВПЛ бесплатно, должны подать вместе с представителем ВПЛ сообщение и заявление установленной формы в любой Сервисный центр ПФУ лично, электронным путем через вебпортал ПФУ, или мобильное приложение, с наложением электронной подписи.