Какая будет пенсия, если имеешь 17 лет стажа и небольшую зарплату

Проведем расчеты с учетом 17 лет стажа, возраста 65 лет и зарплате 10 тысяч гривен, пишет 24 Канал.

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Обратите внимание! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях.

Если принимать во внимание эти условия, то реальная пенсия составит ориентировочно – 1,9 тысячи гривен.

Однако такой пенсионер будет получать гораздо больше. Дело в том, что правительством установлено, какую минимальную пенсию должен иметь человек с учетом индивидуальных обстоятельств.

В этом случае выплата будет составлять – 3 038 гривен. Соответственно, пенсию искусственно дотянут до этого значения. Для пенсионера это будет означать, что он будет иметь такую пенсию в течение долгого времени и не почувствует индексацию. Так будет происходить пока реальная пенсия лица не вырастет до указанной суммы.

Заметьте! Все расчеты происходили с помощью пенсионного калькулятора.