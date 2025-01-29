Чи має Україна достатнього газу до кінця опалювального сезону
- Нафтогаз запевнив, що Україна має достатні запаси газу для проходження опалювального сезону.
- Нафтогаз контролює ситуацію та співпрацює з міжнародними партнерами для посилення енергетичної стійкості країни.
У мережі з'явилась інформація, Україні має недостатні запаси природного газу. Нібито країни не зможе пройти зимовий сезон.
Що передувало заяві Нафтогазу
Однак у "Нафтогазі" запевнили, що запасів газу вистачить, пише 24 канал з посиланням на компанію.
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Так колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна може зіштовхнутися з необхідністю екстреного імпорту газу. Він розповів, що вже зараз середнє споживання в Україні складає 110 млн кубометрів за добу. Проте за умови похолодання показник може зрости до 140–150 млн кубометрів.
Таких мінімальних запасів газу в наших ПСГ мабуть ніколи не було,
– написав Макогон у Facebook.
Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС України" додав, що оператора ПСГ "почнуть давити, що вони викачували все, що можна, навіть в порушення проектних обмежень". Але це може призвести до значних пошкоджень самих ПСГ.
За недолугість одних будуть відповідати та страждати інші…,
– наголосив Сергій Макогон.
Спростування Нафтогазу
На сайті Нафтогазу йдеться про те, що компанія має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Зокрема усі підприємства працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу.
Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни,
– запевнив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
Зауважте! Чумак зазначив, що компанія спільно з міжнародними партнерами опрацьовує різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни.