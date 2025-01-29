Что предшествовало заявлению Нафтогаза

Однако в "Нафтогазе" заверили, что запасов газа хватит, пишет 24 канал со ссылкой на компанию.

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Так бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью экстренного импорта газа. Он рассказал, что уже сейчас среднее потребление в Украине составляет 110 млн кубометров в сутки. Однако при условии похолодания показатель может вырасти до 140–150 млн кубометров.

Таких минимальных запасов газа в наших ПХГ видимо никогда не было,

– написал Макогон в Facebook.

Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" добавил, что оператора ПХГ "начнут давить, что они выкачивали все, что можно, даже в нарушение проектных ограничений". Но это может привести к значительным повреждениям самих ПХГ.

За несостоятельность одних будут отвечать и страдать другие..,

– отметил Сергей Макогон.

Опровержение Нафтогаза

На сайте Нафтогаза говорится о том, что компания имеет достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. В частности все предприятия работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранения и поставки природного газа.

Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы. Группа Нафтогаз также импортирует топливо – должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны,

– заверил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Заметьте! Чумак отметил, что компания совместно с международными партнерами прорабатывает различные сценарии для усиления энергетической устойчивости страны во время войны.