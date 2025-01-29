Що передувало заяві Нафтогазу

Однак у "Нафтогазі" запевнили, що запасів газу вистачить, пише 24 канал з посиланням на компанію.

Читайте також Нафтогаз попередив: кому потрібно замінити лічильник уже зараз

Так колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна може зіштовхнутися з необхідністю екстреного імпорту газу. Він розповів, що вже зараз середнє споживання в Україні складає 110 млн кубометрів за добу. Проте за умови похолодання показник може зрости до 140–150 млн кубометрів.

Таких мінімальних запасів газу в наших ПСГ мабуть ніколи не було,

– написав Макогон у Facebook.

Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС України" додав, що оператора ПСГ "почнуть давити, що вони викачували все, що можна, навіть в порушення проектних обмежень". Але це може призвести до значних пошкоджень самих ПСГ.

За недолугість одних будуть відповідати та страждати інші…,

– наголосив Сергій Макогон.

Спростування Нафтогазу

На сайті Нафтогазу йдеться про те, що компанія має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Зокрема усі підприємства працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу.

Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни,

– запевнив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Зауважте! Чумак зазначив, що компанія спільно з міжнародними партнерами опрацьовує різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни.