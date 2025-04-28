Будьте уважні: чи скасували плату за доставку газу з 1 травня

Українці мають платити не тільки за паливо, а й за його доставку. Це окремий платіж.

Чи можна не платити за доставку газу

За доставку газу потрібно обов'язково платити, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

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Виключенням з цього правила є випадки, коли особа не підключена до газмережі.

Навіть, якщо Ви тимчасово газ не споживаєте, але приєднані до мережі, газорозподільна компанія продовжує дбати про справність газопроводів, підведених до вашої оселі, підтримує у них необхідний тиск газу,

– повідомляє регулятор.

Тобто, єдиний вихід не платити за доставку газу – відключити подачу газу та від'єднатися від загальної мережі. Якщо особа зовсім не користується паливом, то платіж встановлюється мінімальний.

Мінімум залежить від газових приладів, що зареєстровані у оселі:

мінімум 39 кубометрів газу на рік встановлюється для оселі, де є газова плита;

126 кубометрів газу на рік – газова плита та колонка;

314 кубометрів газу на рік – опалювальний прилад.

Нагадаємо! Платіж за доставку газу розраховується індивідуально, з урахуванням обсягів спожитого палива за минулий газовий рік.