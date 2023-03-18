Військові можуть вийти на пенсію достроково, але за двох умов

Військові та ще ряд категорій мають право вийти достроково на пенсію. Однак за двох умов: досягнення конкретного віку та наявність потрібного страхового стажу.

Хто має право на дострокову пенсію

Військовослужбовці, начальницький і рядовий складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, можуть претендувати на дострокову пенсію.

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Що потрібно аби податись на дострокову пенсію

Однак за умови досягнення 55 років для чоловіків та 50 років – жінок. Також ще однією умовою дострокового виходу на пенсію є накопичення відповідного розміру страхового стажу: для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років.

Щоб податись на дострокову пенсію, за умови досягнення певного віку та накопичення необхідного розміру страхового стажу, необхідно надати до Пенсійного фонду такі документи:

паспорт,

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків,

документи про стаж,

документи, які засвідчують особливий статус особи, а саме, посвідчення учасника бойових дій та довідка про період (періоди) участі у бойових діях.

Як подати документи, необхідні для призначення пенсії

Заява про призначення пенсії подається заявником:

до сервісного центру Пенсійного фонду України особисто;

або може подаватись разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони.