Україна та Британія спільно виготовлятимуть нові дрони-перехоплювачі OCTOPUS

У Великій Британії виготовлятимуть дрони OCTOPUS за українською технологією. Потім їх передадуть на тестування та використання на полі бою в Україні.

Як відбуватиметься спільне виробництво дронів?

Україна переходить на новий рівень оборонного партнерства з Великою Британією, повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За його словами, у Лондоні в межах програми Build with Ukraine підписано домовленості між міністерствами оборони двох країн про спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів OCTOPUS-100. Це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

Ми розпочинаємо з експерименту – тобто експериментально ми до 1 000 дронв виробимо, а потім будемо масштабувати це до тієї кількості, яка нам потрібна. Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом, ми будемо виробляти ці перші партії на базі їх державних центрів,

– пояснив секретар РНБО.

Після виготовлення та тестування бойове застосування буде вже в Україні. Також відомо, що власниками прав на технологію є саме Україна.

Один з екземплярів дрона Зеленський особисто показав Стармеру / Фото Clash Report

Що відомо про виробництво зброї для України?