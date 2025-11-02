Активно фінансують: інвестиції в українське виробництво дронів суттєво зростають

Іноземні інвестиції в виробників дронів та інші оборонні технології з України, дедалі збільшуються, зокрема цьогоріч. Таким чином додаткові фінанси надають змогу українським компаніям конкурувати на закордонних ринках.

Що відомо про західні інвестиції в українську зброю?

Ба більше, станом на зараз західні інвестори вважають виробників дронів з України все менш ризикованими, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Це відбулося після того, як чимало компаній за кілька років отримали дохід та забезпечили собі клієнтів за межами країни. Наприклад, американський фонд Ondas Capita планує інвестувати щонайменше 150 мільйонів доларів у технології, що "перевірені у боях" в Україні.

А у вересні компанія Swarmer з Києва залучила 15 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, в якому брали участь американські інвестори. У стартапі заявили, що це була найбільша інвестиція в український оборонний бізнес від початку війни.

Але найбільше грошей, що надійшли в Україну, прийшли з Європи. Це пов'язано з тим, що стартапи занадто малі для американських фондів. Так, наприклад, у липні Quantum Systems з Німеччини погодилася придбати 10% акцій Frontline – київського виробника дронів – та заявила, що допоможе наростити виробництво.

Як пише видання, одним із важливих аргументів на користь купівлі стала ціна. Флагманський дрон коштує 3 000 доларів за штуку. І це менш ніж шоста частина ціни того, що компанія вважає своїм найближчим західним конкурентом.

Проте не варто забувати й про ризики. Як зазначають у матеріалі, в Україні є:

загроза корупції; ринок дронів є перенасиченим; відвідування для пошуку угод є потенційно небезпечним.

Торгова організація Ukrainian Council of Gunsmiths повідомляє, що в країні вже налічується понад 300 виробників дронів. А ще сотні з'являються в Європі та США.

Зауважте! Експерти прогнозують перебудову ринку після закінчення війни, де "переважна більшість не виживе", але ті, хто виживе, "стануть переможцями".

Зокрема президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром вже запустять експорт української зброї. Заяву він зробив 28 жовтня.

Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця,

– зазначив український лідер.

Зверніть увагу! Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

Що ще відомо про інвестування в Україну?