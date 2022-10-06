Що робитиме НБУ з неконтрольованим друком грошей

Нещодавно стало відомо про те, що голова Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку. Як діятиме майбутній очільник для зменшення реалізації друку грошей, читайте у матеріалі.

Як повідомив Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, під час Forbes Онлайн-конференція, є декілька запобіжників щодо збільшення друку коштів, передає 24 канал.

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Що за запобіжники

За словами Сергія Ніколайчука, є три групи запобіжників:

Інстинкт самозбереження;

Усі розуміють до яких катастрофічних наслідків призведе неконтрольована емісія. Хто б не став новим головою НБУ, навряд чи він, чи вона захоче ототожнювати себе з цими катастрофічними наслідками,

– сказав Сергій Ніколайчук.

Співпраця з міжнародними партнерами. Партнери під час кожної зустрічі наголошують на необхідності збереження макрофінансової стабільності в країні;

Наявна професійна команда Нацбанку.

Чіткість вибудованих процедур та принцип колегіальності ухвалення рішень теж є важливим запобіжником,

– додав заступник голови НБУ.

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Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову валюту

З 21 липня Національний банк дозволив продавати громадянам безготівкову валюту по міжбанківському курсу із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту еквівалента 50 тисяч гривень.

З 1 жовтня, регулятор підвищив ліміт до 100 тисяч;

Цю послугу надають майже 30 українських банків. Серед них – Укргазбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, банк "Південний", Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Універсал Банк, Акордбанк

Хто стане новим головою НБУ

Нагадуємо, стало відоме ім'я майбутнього голови Нацбанку.

Про відставку Кирило Шевченко повідомив на своїй сторінці . Він пояснює, що йде з поста голови НБУ через проблеми зі здоров'я.

Новим головою стане український політик та банкір Андрій Пишний. Кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки ще теперішнього голови НБУ Кирила Шевченка. Найімовірніше призначення відбудеться у день голосування Бюджету у першому читанні.

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