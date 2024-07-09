Російські мільярдери отримують рекордні дивіденди через фінансування війни

Російські мільярдери отримали мільярди доларів у вигляді дивідендів. Усе тому, що їхні компанії відновили або збільшили виплати на тлі пом'якшення економічної невизначеності через війну проти України.

Хто з мільярдерів збагачується попри санкції

За 2023 рік та перший квартал цього року щонайменше дюжина бізнесменів отримала понад 1 трильйон рублів, що еквівалентно 11,3 мільярдам доларів.

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Багато з них мають тісні зв'язки з Путіним, а деякі потрапили під санкції через війну. Найбільші дивіденди отримали Вагіт Алекперов, Олексій Мордашов та Володимир Лісін.

Зокрема Алекперов, ключовий акціонер "Лукойл", отримав близько 186 мільярдів рублів. Він перебуває під санкціями Великобританії та Австралії, але досі уникнув санкцій США та Євросоюзу.

Мордашов з "Северсталь" заробив 148 мільярдів рублів, а Лісін з "Новолипецького металургійного комбінату" – 121 мільярд рублів. Втім, Мордашов перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС, Лісін не підпав під серйозні обмеження.

Також до списку потрапили Геннадій Тимченко та Тетяна Литвиненко, яка отримала частку в "ФосАгро" до того, як її чоловік Володимир Литвиненко потрапив під санкції США у 2023 році.