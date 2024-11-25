ДТЕК отримає фінансову допомогу від ЄС та США: на що підуть мільйони євро

ДТЕК отримає значну фінансову допомогу від Європейського Союзу та США для відновлення енергетичних потужностей України. Як саме будуть використані ці кошти, читайте далі.

Відновлення енергосистеми України

Уряд США та Європейська комісія нададуть ДТЕК 106,6 мільйона євро (112 мільйонів доларів) на придбання обладнання та будівельних матеріалів, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Європейська комісія виділяє 62,8 мільйона євро на обладнання та матеріали для відновлення 1,8 гігавата потужностей і для захисту обладнання електростанцій від снігу, дощу та мінусових температур. Це забезпечить стабільне й надійне енергопостачання для понад 2 мільйонів українців,

– йдеться в повідомленні.

Разом з цим, уряд США виділяє 46,1 мільйона доларів на закупівлю систем управління та десятків нових трансформаторів, необхідних для енергопостачання мільйонів людей.

Зверніть увагу! Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже надано ДТЕК важливе обладнання для ремонтних бригад, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель.