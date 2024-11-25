Відновлення енергосистеми України

Уряд США та Європейська комісія нададуть ДТЕК 106,6 мільйона євро (112 мільйонів доларів) на придбання обладнання та будівельних матеріалів, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Європейська комісія виділяє 62,8 мільйона євро на обладнання та матеріали для відновлення 1,8 гігавата потужностей і для захисту обладнання електростанцій від снігу, дощу та мінусових температур. Це забезпечить стабільне й надійне енергопостачання для понад 2 мільйонів українців,

– йдеться в повідомленні.

Разом з цим, уряд США виділяє 46,1 мільйона доларів на закупівлю систем управління та десятків нових трансформаторів, необхідних для енергопостачання мільйонів людей.

Зверніть увагу! Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже надано ДТЕК важливе обладнання для ремонтних бригад, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель.