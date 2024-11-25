Восстановление энергосистемы Украины

Правительство США и Европейская комиссия предоставят ДТЭК 106,6 миллиона евро (112 миллионов долларов) на приобретение оборудования и строительных материалов, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

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Европейская комиссия выделяет 62,8 миллиона евро на оборудование и материалы для восстановления 1,8 гигаватта мощностей и для защиты оборудования электростанций от снега, дождя и минусовых температур. Это обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение для более 2 миллионов украинцев,

– говорится в сообщении.

Вместе с этим, правительство США выделяет 46,1 миллиона долларов на закупку систем управления и десятков новых трансформаторов, необходимых для энергоснабжения миллионов людей.

Обратите внимание! Через Агентство США по международному развитию (USAID) уже предоставлено ДТЭК важное оборудование для ремонтных бригад, в частности автовышки, пикапы, трансформаторы и электрический кабель.