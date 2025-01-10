Ви й не знали: хто з українців може отримати одразу дві пенсії

У 2025 році деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові кошти. Так вони можуть отримувати дві пенсії одразу.

Хто може отримати дві пенсії одразу

Допомога від держави передбачається для людей похилого віку з інвалідністю, пише 24 канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення.

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В Україні державна соціальна допомога призначається особам з інвалідністю з дитинства І, II, III групи. Також її надають дітям з інвалідністю.

Розмір виплати такий:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2361,00 гривень.

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1888,80 гривень.

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1416,60 гривень.

Зверніть увагу! Крім того, на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 652,7 гривні.

Хто ще може отримати другу пенсію

Також другу виплату можуть отримати особи з інвалідністю у випадку втрати годувальника. Це можливо, якщо людина, яка їх забезпечувала померла або загинула. Зокрема для цього особа з інвалідністю має бути непрацездатною.

У ПФУ нагадали, що до непрацездатних членів родини належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

діти до 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Важливо! Особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні особи з інвалідністю віком мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соцдопомоги.