Вы и не знали: кто из украинцев может получить сразу две пенсии

В 2025 году некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные средства. Так они могут получать две пенсии сразу.

Кто может получить две пенсии сразу

Помощь от государства предусматривается для пожилых людей с инвалидностью, пишет 24 канал со ссылкой на Департамент социальной защиты населения.

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В Украине государственная социальная помощь назначается лицам с инвалидностью с детства I, II, III группы. Также ее предоставляют детям с инвалидностью.

Размер выплаты следующий:

лицам с инвалидностью с детства І группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 2361,00 гривен.

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 1888,80 гривен.

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 1416,60 гривен.

Обратите внимание! Кроме того, на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 1 652,7 гривны.

Кто еще может получить вторую пенсию

Также вторую выплату могут получить лица с инвалидностью в случае потери кормильца. Это возможно, если человек, который их обеспечивал умер или погиб. В частности для этого лицо с инвалидностью должно быть нетрудоспособным.

В ПФУ напомнили, что к нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, которые учатся, - до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты - до 23 лет;

муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Важно! Лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние лица с инвалидностью по возрасту имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной соцпомощи.